Uyarıları dikkat almayan göstericilere müdahale eden polis, 20 kişiyi gözaltına aldı.

Göstericiler, pankartlar ve sloganlar eşliğinde şehir merkezine yürüdü.

Berzelii Parkı'nda toplanan göstericiler, ülkede uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarına karşı "Ulusal özgürlük, yasaklara hayır", "Aşı yalan, insanlara çip takılıyor" ve "Kovid-19 gerçek değil" sloganları attı.

İsveç 'in başkenti Stockholm 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirleri protesto eden 20 kişi gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › STOCKHOLM - İsveç'te Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden 20 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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