İsveç'te Kovid-19 salgını gölgesinde bayram namazı kılındı - Son Dakika

İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kurban Bayramı namazını sosyal mesafe kurallarına uyarak eda etti.

Göçmenlerin çoğunlukla bulunduğu başkent Stockholm'un Fittja Mahallesi'nde bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlar, futbol sahasında saf tuttu.

Namazın ardından cemaat bayramlaştı.

Namaz sonrası gurbetçilerin defnedildiği mezarlığa giden çok sayıda kişi yakınları için dua etti.

Dışişleri Bakanı Linde'den bayram tebriği

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından mesaj yayımlayarak, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Linde, "Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir Kurban Bayramı diliyorum." ifadesini kullandı.