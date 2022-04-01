İsveç'te Kovid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç'te Kovid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı

01.04.2022 17:09
İsveç'te Kovid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı

İsveç'te Kovid-19 yasası bugün itibarıyla yürürlükten kaldırılırken salgın, "kritik hastalık" kategorisinden çıkarıldı.

İsveç'te Kovid-19 yasası bugün itibarıyla yürürlükten kaldırılırken salgın, "kritik hastalık" kategorisinden çıkarıldı.

İsveç Parlamentosu, Kovid-19'un halk sağlığı için tehlike oluşturmadığını ve kritik hastalık kategorisinden çıkarıldığını duyurdu.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren uygulama çerçevesinde Kovid-19 yasasının kaldırıldığı ülkede, tüm ülkelere yönelik seyahat yasaklarının da kalktığı belirtildi.

Halk Sağlığı Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Sara Byfors, hastalığa karşı ciddi koruma sağlayan aşı sayesinde virüsün toplumu etkilemediğini ve bu yüzden de Kovid-19 yasasını yürürlükten kaldırdıklarını bildirdi.

İsveç hükümeti, Kovid-19'a yönelik tüm kısıtlamaları 9 Şubat itibarıyla kaldırmıştı.

Halk Sağlığı Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 363'e, vaka sayısı 2 milyon 487 bin 852'e yükseldi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Bedia Gün, bronz madalya kazandı Son dakika haber... Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Bedia Gün, bronz madalya kazandı ILO Türkiye Direktörü Özcan'dan Türkiye'ye 190 sayılı sözleşmeyi onaylaması çağrısı Açıklaması ILO Türkiye Direktörü Özcan'dan Türkiye'ye 190 sayılı sözleşmeyi onaylaması çağrısı Açıklaması

İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç'te Kovid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
16:56 Tüm dünya bu zirveye odaklandı! Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
16:54 Osmanlı döneminin "Sadaka taşı" uygulaması teknolojiye uyarlandı!
16:37 Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş: En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacak
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 17:16:31. #1.13#
SON DAKİKA: İsveç'te Kovid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement