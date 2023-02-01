İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar sürüyor

01.02.2023 19:01
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar sürüyor

İsveç'in Karlskrona kentine bağlı Ronneby ilçesinin farklı bölgelerinde, üzerine ve içerisine hakaret yazılmış 3 Kur'an-ı Kerim bulundu.

İsveç'in Karlskrona kentine bağlı Ronneby ilçesinin farklı bölgelerinde, üzerine ve içerisine hakaret yazılmış 3 Kur'an-ı Kerim bulundu.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, üzerine ölüm tehdidi yazılan Kur'an-ı Kerim'in otobüs durağında, diğerlerinin de kamuya açık yerlerde bulunduğu belirtildi.

SVT'ye açıklamada bulunan Ronneby İslam Derneği üyesi Gudlaug Hilmarsdottir, olaya son derece üzüldüklerini ve Kur'an- Kerim'in hayattaki rehberleri olduğunu söyledi.

Ronneby'de 2020'de Müslümanların mescit olarak kullandıkları binanın önüne yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bırakılmıştı.

Polisin olayla ilgili "nefret suçu" soruşturması başlatıldığını duyurmasına rağmen failler yakalanamamıştı.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

Paludan, 27 Ocak'ta da Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Türkiye ve birçok ülkede İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
İsveç'te bir skandal daha! Üzerine ve içerisine hakaret yazılmış 3 Kur'an-ı Kerim bulundu İsveç'te bir skandal daha! Üzerine ve içerisine hakaret yazılmış 3 Kur'an-ı Kerim bulundu Son Dakika! Erdoğan, İsveç'e NATO'nun kapısını bir kez daha kapattı: Boşuna uğraşma, NATO'ya alınmana 'Evet' demeyeceğiz Son Dakika! Erdoğan, İsveç'e NATO'nun kapısını bir kez daha kapattı: Boşuna uğraşma, NATO'ya alınmana 'Evet' demeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO için restini çekmişti! İsveç Türkiye'yi ikna etmek için harekete geçiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO için restini çekmişti! İsveç Türkiye'yi ikna etmek için harekete geçiyor

Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:40 Bu kadarı fazla! Muslera, Ümraniyespor maçında yaptığıyla ağızları açık bıraktı
19:26 Yaşlı kadın boynundan iple asılmış halde ölü bulundu
20:11 İstanbul'da yangını umursamayan taksici, yolun açılmasını istedi, itfaiye ekipleri çileden çıktı
20:02 Fenerbahçe için "Hata" demişti! 34 yaşındaki Slimani'den herkesi şaşırtan imza
19:40 Gaziantep, 6 ayın acısını bir maçta çıkardı! Volkan Demirel'in öğrencileri neye uğradığını şaşırdı
18:51 Doğum yaptıktan sonra bebeğini camdan atan kadının ifadesi ortaya çıktı: Ölü doğunca korktum
18:56 İsveç'te bir skandal daha! Üzerine ve içerisine hakaret yazılmış 3 Kur'an-ı Kerim bulundu
19:16 İstanbul'da gol yağmuru! Kasımpaşa, Giresunspor'u sahadan sildi
18:58 Sarı kartı bilerek mi gördü? Gedson Fernandes eleştirilere cevap verdi
18:52 Son Dakika: Galatasaray-Ümraniyespor canlı anlatım! Galatasaray'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2023 20:49:18. #1.13#
SON DAKİKA: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement