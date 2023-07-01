İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Momika'nın eski Haşdi Şabi milisi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Momika'nın eski Haşdi Şabi milisi olduğu ortaya çıktı

01.07.2023 15:58

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü Kur'an-ı Kerim yakarak Müslümanların tepkisini çeken Salvan Momika'nın, İran destekli Şii Haşdi Şabi çatısı altındaki İmam Ali Tugayları'na bağlı İsa İbn Meryem Tugayı'nın eski üyesi olduğu ortaya çıktı. Momika, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın Musul'u işgal etmesinin ardından Haşdi Şabi'ye katılmış ve savaş bölgesinde askeri kıyafetlerle görüntülenmişti. Tehdit aldığı gerekçesiyle İsveç'e giden Momika, burada eylem yaparak gündeme gelmişti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak uyruklu 37 yaşındaki Salvan Momika'nın 28 Haziran'da Kur'an-ı Kerim yaktığı eylem, gündemdeki yerini koruyor. Musul'un Hıristiyanların çoğunluğu oluşturduğu Hamdaniye ilçesinde doğan Momika'nın İran yanlısı Haşdi Şabi güçleri çatısı altındaki İmam Ali Tugayları'na bağlı İsa İbn Meryem Tugayı'nın eski üyesi olduğu ortaya çıktı.

İsveç'te Kur'an yakan provokatörün eski Haşdi Şabi milisi olduğu ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın Musul'u işgal etmesinin ardından Haşdi Şabi'ye bağlı İsa İbn Meryem Tugayı üyesi olan Momika'nın savaş bölgesinde askeri kıyafetlerle çekilen görüntüleri, İsveç'teki eyleminin ardından sosyal medyada gündem oldu.

İsveç'te Kur'an yakan provokatörün eski Haşdi Şabi milisi olduğu ortaya çıktı

TEHDİT ALDIĞI GEREKÇESİYLE İSVEÇ'E GİTTİ

Momika ayrıca Haşdi Şabi güçlerinin desteğiyle "Süryani Şahinleri" adlı milis gücü kurdu. Musul'un kurtarılmasının ardından Süryani Birliği Partisi kuran Momika, tehdit aldığı gerekçesi ile Irak'ı terk ederek Almanya'ya sığınmacı olarak başvurdu. Momika başvurusunun reddedilmesi üzerine İsveç'e geçti.

İsveç'te Kur'an yakan provokatörün eski Haşdi Şabi milisi olduğu ortaya çıktı

KENDİSİNİ "ATEİST" OLARAK TANIMLADI

Çarşamba günü gerçekleştirdiği eylemin ardından medyaya verdiği röportajda İsveç'e 5 yıl önce geldiğini söyleyen Momika, kendisini "ateist" olarak tanımladı. Arami-Süryani cemaatinin siyasi aktivistlerinden biri olduğu belirtilen Momika için Arami cemaatinin sosyal medya hesabında 2016 yılında yapılan paylaşımda, "Salvan Momika: Aramilerin Irak'taki sözcüsü ve temsilcisi" ifadelerinin kullanıldığı görüldü.

İsveç'te Kur'an yakan provokatörün eski Haşdi Şabi milisi olduğu ortaya çıktı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Momika'nın eski Haşdi Şabi milisi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Momika'nın eski Haşdi Şabi milisi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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