İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Olayının Faillerinden Bir Müslüman Genç, Selvan Momika'yı Darp Etti - Son Dakika

İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Olayının Faillerinden Bir Müslüman Genç, Selvan Momika'yı Darp Etti

İsveç\'te Kur\'an-ı Kerim Yakma Olayının Faillerinden Bir Müslüman Genç, Selvan Momika\'yı Darp Etti
Son Güncelleme: 21.08.2023 21:32

Irak kökenli Selvan Momika, 28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i yakmış ve büyük tepki çekmişti. Sosyal medyada yayılan bir görüntüde Momika, elinde boks eldiveni olan bir Müslüman genç tarafından yolda darp edildi. Momika, tekme ve yumruklarla saldıran gençten kaçamayarak bir cafenin reklam tabelası ile kendini korumaya çalıştı. Görüntülerin mizansen olduğu iddiası da ortaya atıldı.

28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakarak dünyayı ayağa kaldıran Irak kökenli Selvan Momika, yolda yürürken elindeki boks eldiveni olan bir Müslüman genç tarafından darp edildi.

SKANDAL HAREKET BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Irak kökenli Selvan Momika, 28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de polis koruması altında Kur'anı Kerim yakmış ve eylemi büyük tepki çekmişti.

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde Momika elinde boks eldiveni olan bir Müslüman tarafından yolda darp edildi. Tekme ve yumruklarla saldıran Müslüman gençten kurtulamayan Momika bir cafenin reklam tabelası ile kendini korumaya çalıştı.

GÖRÜNTÜLERİN MİZANSEN OLDUĞU İDDİASI DA VAR

Öte yandan görüntülerin Salwan Momika tarafından kurgulanan bir mizansen olduğu iddiası da ortaya atıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Hukuk

Stockholm, İsveç, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Olayının Faillerinden Bir Müslüman Genç, Selvan Momika'yı Darp Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Olayının Faillerinden Bir Müslüman Genç, Selvan Momika'yı Darp Etti - Son Dakika
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