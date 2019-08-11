İsveç'te Kurban Bayramı coşkusu

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı namazı için müslümanlar camileri doldurdu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı namazı için müslümanlar camileri doldurdu.



Başknet Stockholm'de bulunan Berdang Cami'nde sabahın erken saatlerinde gelen müslümanlar yer bulabilmek için camilere akın etti. Namazdan önce hutbede konuşan din görevlisi Ali Cay kurban ibadetinin önemini anlatan bir vaaz verdi. Namaz öncesi ve sonrasında yapılan dualar Allah'a açılan eller, bayramlaşma ile birbirine uzandı.



Çoğunlukla Türk vatandaşlarının geldiği Bredang İslam Derneği'ne bağlı Bredang Camisi'nde 500'e yakın müslümanın katılımıyla coşkulu bayram namazı kılındı. Kurban bayramı namazından sonra caminin içerisinde ve dışarısında bayramlaşan müslümanlar tam bir bayram coşkusu yaşadı. - STOCKHOLM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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