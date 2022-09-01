Fabrikadan yapılan açıklamada, yıllık ödedikleri 30 milyon kron elektrik faturasının, 190 milyon krona çıktığı vurgulandı.

Kaynak: AA

İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsveç'te bir kağıt fabrikası, artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu - Son Dakika

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