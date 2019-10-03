İsveç'te Merkez Partisi'nin sünnetin yasaklanması teklifini kabul etmesi tepkilere neden oldu

İsveç'te Merkez Partisi'nin tıbbi bir gerekçe sunulmadığını sürece erkek çocuklarının sünnet edilmesini yasaklayan teklifi parti içinde yapılan oylamada kabul etmesi ülkede yaşayan Yahudi ve Müslümanların tepkisini çekti.



Söz konusu karar, eşcinsellerin kan bağışının kabul edilip edilmemesi ve kimlik kartlarında üçüncü bir cinsiyetin sunulması gibi sosyal konuları görüşmek için toplanan Parti'nin yıllık konferansı sırasında alındı.