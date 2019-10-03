Son Dakika Haberleri: İsveç'te Merkez Partisi'nin sünnetin yasaklanması teklifini kabul etmesi tepkilere neden oldu
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İsveç'te Merkez Partisi'nin sünnetin yasaklanması teklifini kabul etmesi tepkilere neden oldu

2 gün önce

İsveç'te Merkez Partisi'nin tıbbi bir gerekçe sunulmadığını sürece erkek çocuklarının sünnet edilmesini yasaklayan teklifi kabul etmesi ülkede yaşayan Yahudi ve Müslümanların tepkisini çekti.

İsveç'te Merkez Partisi'nin sünnetin yasaklanması teklifini kabul etmesi tepkilere neden oldu, System.String[]

İsveç'te Merkez Partisi'nin tıbbi bir gerekçe sunulmadığını sürece erkek çocuklarının sünnet edilmesini yasaklayan teklifi parti içinde yapılan oylamada kabul etmesi ülkede yaşayan Yahudi ve Müslümanların tepkisini çekti.


Söz konusu karar, eşcinsellerin kan bağışının kabul edilip edilmemesi ve kimlik kartlarında üçüncü bir cinsiyetin sunulması gibi sosyal konuları görüşmek için toplanan Parti'nin yıllık konferansı sırasında alındı.

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İsveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:01 
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