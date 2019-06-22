Son Dakika Haberleri: İsveç'te 'Midsommar Günü' çiçekten taçlarla ve kurbağa danslarıyla kutlanıyor
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İsveç'te 'Midsommar Günü' çiçekten taçlarla ve kurbağa danslarıyla kutlanıyor

1 saat önce

İsveç’te yılın en uzun gününün ardından 22 Haziran'da çiçekten taçlarla ve kurbağa danslarıyla 'Midsommar Günü' kutlanıyor

İsveç'te 'Midsommar Günü' çiçekten taçlarla ve kurbağa danslarıyla kutlanıyor, System.String[]
İsveç'te yılın en uzun gününün ardından 22 Haziran'da ülke çapında geleneksel Midsommar (yaz gündönümü) kutlanıyor. İsveçlilerin kafalarına çiçekten taç taktıkları bu günde doğurganlığı simgeleyen çiçekli bir direk toprağa gömülerek, doğanın canlanacağına ve bitki örtüsünün renkleneceğine inanılıyor.

Kurbağa dansları ve şarkıları eşliğinde Midsommar direğinin (Midsommarstången) etrafında halka şeklinde el ele tutuşan İsveçliler, müzik eşliğinde dans ediyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:23 
bitki, 22 haziran, isveç, Dünya
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