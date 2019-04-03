Son Dakika Haberleri: İsveç'te Miraç Kandili

İsveç'te Miraç Kandili

11 dakika önce

İsveç'in başkenti Stockholm'de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

İsveç'te Miraç Kandili, System.String[]
İsveç'in başkenti Stockholm'de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı başkentteki Fittja Ulu Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cami görevlisi Cihat Kullay, Miraç Kandili'nin anlam ve önemini anlatarak, "Miraç, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in şahsında insanlığa açılan sınırsız bir yükseliş ufku, varlığın özüne yolculuktur." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:15 Kaynak: AA

Stockholm, İsveç, Miraç Kandili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Dışişleri Bakanlığı Yerel Seçimlere İlişkin Açıklama Yaptı, Türkiye Anında Yanıt Verdi İmamoğlu, Erdoğan ve Bahçeli'ye Çağrıda Bulundu: İnisiyatif Almaya Davet Ediyorum CHP İtiraz Etti, İstanbul'da Oyların Yeniden Sayımı Durduruldu AK Parti'den İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyaretine İlişkin Açıklama: Açık Bir İstismar Durumudur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 00:26:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsveç'te Miraç Kandili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]