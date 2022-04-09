İsveç'te Müslümanlar ve Hristiyanlar iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç'te Müslümanlar ve Hristiyanlar iftarda buluştu

09.04.2022 23:40
İsveç'te Müslümanlar ve Hristiyanlar iftarda buluştu

İsveç İslam Dernekleri Federasyonu tarafından başkent Stockholm'de verilen iftar, ülkedeki Müslüman ve Hıristiyan toplumlarının temsilcilerini bir araya getirdi.

İsveç İslam Dernekleri Federasyonu tarafından başkent Stockholm'de verilen iftar, ülkedeki Müslüman ve Hıristiyan toplumlarının temsilcilerini bir araya getirdi.

İftara, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, Azerbaycan'ın Stockholm Büyükelçisi Zaur Ahmadov, İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööf Roos, İsveç Din İşleri Genel Müdürü Isak Reichel, İsveç Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Fazlı Arslan, diğer ülkelerden diplomatlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İsveç İslam Dernekleri Federasyonu Başkanı Tahir Akan, konuşmasında, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 senedir iftar programı yapamadıklarını belirterek, bu süreçte hayatını kaybedenler için rahmet diledi.

Akan, İslam'ın barış dini olduğunu vurgulayarak, iftarın, farklı çevrelerden ve dinlerden insanları bir araya getirdiğini kaydetti.

İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööf Roos ise Müslümanların ramazanını kutladı.

Roos, böyle bir manevi atmosferden kendilerinin de yararlandığını ve bunun büyük bir nimet olduğunu dile getirdi.

İsveç'te Müslümanlar ve Hristiyanlar iftarda buluştu
İsveç'te Müslümanlar ve Hristiyanlar iftarda buluştu
İsveç'te Müslümanlar ve Hristiyanlar iftarda buluştu
İsveç'te Müslümanlar ve Hristiyanlar iftarda buluştu

YORUMLAR
500
Ali Erbaş: 'İslam topraklarında ezanların kıyamete kadar okunmasını arzu ediyoruz' Ali Erbaş: 'İslam topraklarında ezanların kıyamete kadar okunmasını arzu ediyoruz'

Stockholm, İftar, İslam, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç'te Müslümanlar ve Hristiyanlar iftarda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Üniversite öğrencileriyle iftar yapan Mansur Yavaş, sözleriyle kahkahaya boğdu
23:40 Ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen adam kendini savundu: Atıma tımar yapıyordum
23:35 Ders niteliğinde bölüm! Gönül Dağı dizisinde Küfürsüz Hayat Mümkün kampanyasına yer verildi
23:32 Spor Toto 1. Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu
23:31 Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümeti güvenoyu alamayarak düştü
23:26 Alanya zaferi sonrası Beşiktaş'ın yıldız isminden Valerien Ismael yorumu: Ölmüş gibi hissediyorum
23:22 Mansur Yavaş'tan toplu taşıma zamları için yeni hamle: Sabahın erken saatleri için indirim teklifi
22:31 Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı
22:28 Canlı yayında Bakan Karaismailoğlu ve Tevfik Göksu'ya İmamoğlu'ndan çok konuşulacak ifadeler: Zavallılar
22:24 Nefes kesen karşılaşma! Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 00:01:53. #1.11#
SON DAKİKA: İsveç'te Müslümanlar ve Hristiyanlar iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement