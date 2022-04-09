İsveç'te Müslümanlar ve Hristiyanlar iftarda buluştu - Son Dakika

İsveç İslam Dernekleri Federasyonu tarafından başkent Stockholm'de verilen iftar, ülkedeki Müslüman ve Hıristiyan toplumlarının temsilcilerini bir araya getirdi.

İftara, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, Azerbaycan'ın Stockholm Büyükelçisi Zaur Ahmadov, İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööf Roos, İsveç Din İşleri Genel Müdürü Isak Reichel, İsveç Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Fazlı Arslan, diğer ülkelerden diplomatlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İsveç İslam Dernekleri Federasyonu Başkanı Tahir Akan, konuşmasında, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 senedir iftar programı yapamadıklarını belirterek, bu süreçte hayatını kaybedenler için rahmet diledi.

Akan, İslam'ın barış dini olduğunu vurgulayarak, iftarın, farklı çevrelerden ve dinlerden insanları bir araya getirdiğini kaydetti.

İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööf Roos ise Müslümanların ramazanını kutladı.

Roos, böyle bir manevi atmosferden kendilerinin de yararlandığını ve bunun büyük bir nimet olduğunu dile getirdi.