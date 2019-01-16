Son Dakika Haberleri: İsveç'te, Müslümanlara Hakaret Eden Politikacıya Ceza

İsveç'te, Müslümanlara Hakaret Eden Politikacıya Ceza

2 saat önce

İsveç'in Södertälje kentinde yaşayan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi üyesi yerel politikacı, İslam'a ve Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle 40 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İsveç'te, Müslümanlara Hakaret Eden Politikacıya Ceza, System.String[]
İsveç'in Södertälje kentinde yaşayan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi üyesi yerel politikacı, İslam'a ve Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle 40 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Expo gazetesinin haberine göre, göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi üyesi siyasetçi, ırkçı bir grubun Facebook hesabından "Tüm Müslümanlar teröristtir." şeklinde ifadeler paylaştı.

Paylaşımında "nefret suçu" işlediği gerekçesiyle aşırı sağcı siyasetçi hakkında dava açıldı.

Södertälje Mahkemesinde yargılanan siyasetçi, 40 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, 40 gün hapis cezasını paraya çevirerek sanığın 2 bin kron (190 avro) para cezası ödemesine hükmetti.

İtirazı değerlendiren Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararını onadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:48 Kaynak: AA

Dünya
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