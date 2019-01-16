Son Dakika Haberleri: İsveç'te, Müslümanlara Hakaret Eden Politikacıya Ceza

İsveç'te, Müslümanlara Hakaret Eden Politikacıya Ceza

56 dakika önce

EXPO gazetesinin haberine göre, göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi üyesi siyasetçi, ırkçı bir grubun Facebook hesabından "Tüm Müslümanlar teröristtir" şeklinde ifadeler paylaştı.

İsveç'te, Müslümanlara Hakaret Eden Politikacıya Ceza, System.String[]
EXPO gazetesinin haberine göre, göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi üyesi siyasetçi, ırkçı bir grubun Facebook hesabından "Tüm Müslümanlar teröristtir" şeklinde ifadeler paylaştı. Paylaşımında 'nefret suçu' işlediği gerekçesiyle aşırı sağcı siyasetçi hakkında dava açıldı. Södertälje Mahkemesinde yargılanan siyasetçi, 40 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 40 gün hapis cezasını paraya çevirerek sanığın 190 Euro para cezası ödemesine hükmetti. İtirazı değerlendiren Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararını onadı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:35 

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