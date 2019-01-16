İsveç'te, Müslümanlara Hakaret Eden Politikacıya Ceza
56 dakika önce
EXPO gazetesinin haberine göre, göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi üyesi siyasetçi, ırkçı bir grubun Facebook hesabından "Tüm Müslümanlar teröristtir" şeklinde ifadeler paylaştı.
EXPO gazetesinin haberine göre, göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı İsveç
Demokratlar Partisi üyesi siyasetçi, ırkçı bir grubun Facebook
hesabından "Tüm Müslümanlar teröristtir" şeklinde ifadeler paylaştı. Paylaşımında 'nefret suçu' işlediği gerekçesiyle aşırı sağcı siyasetçi hakkında dava açıldı. Södertälje Mahkemesinde yargılanan siyasetçi, 40 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 40 gün hapis cezasını paraya çevirerek sanığın 190 Euro para cezası ödemesine hükmetti. İtirazı değerlendiren Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararını onadı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:35
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