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İsveç'te nakit paranın sonu mu? Merkez bankası e-kron için pilot program başlatıyor
6 saat önce
İsveç Merkez Bankası Riksbank, yeni dijital para biriminin halk tarafından nasıl kullanılacağını göstermeyi amaçlayan pilot bir program başlatıyor.
İsveç Merkez Bankası Riksbank, yeni dijital para biriminin halk tarafından nasıl kullanılacağını göstermeyi amaçlayan pilot bir program başlatıyor.
Riksbank'ın pilot proje açıklaması, blok zinciri teknolojisine dayanan kendi dijital para birimi e-kronu üreteceğini duyurduktan yıllar sonra geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:54
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