İsveç'te nakit paranın sonu mu? Merkez bankası e-kron için pilot program başlatıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsveç'te nakit paranın sonu mu? Merkez bankası e-kron için pilot program başlatıyor - Son Dakika Dünya

İsveç'te nakit paranın sonu mu? Merkez bankası e-kron için pilot program başlatıyor

6 saat önce

İsveç Merkez Bankası Riksbank, yeni dijital para biriminin halk tarafından nasıl kullanılacağını göstermeyi amaçlayan pilot bir program başlatıyor.

İsveç'te nakit paranın sonu mu? Merkez bankası e-kron için pilot program başlatıyor, System.String[]

İsveç Merkez Bankası Riksbank, yeni dijital para biriminin halk tarafından nasıl kullanılacağını göstermeyi amaçlayan pilot bir program başlatıyor.


Riksbank'ın pilot proje açıklaması, blok zinciri teknolojisine dayanan kendi dijital para birimi e-kronu üreteceğini duyurduktan yıllar sonra geldi.

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Merkez Bankası, İsveç, Pilot, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:54 
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