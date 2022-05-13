İsveç'te NATO üyeliği raporu hazırlandı - Son Dakika
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İsveç'te NATO üyeliği raporu hazırlandı

13.05.2022 14:11
İsveç'te NATO üyeliği raporu hazırlandı

İsveç meclisindeki partiler tarafından hazırlanan güvenlik analiz raporunda, NATO üyeliğinin İsveç'in güvenliğini artıracağı belirtildi.

İsveç meclisindeki partiler tarafından hazırlanan güvenlik analiz raporunda, NATO üyeliğinin İsveç'in güvenliğini artıracağı belirtildi.

Meclisteki 8 parti tarafından hazırlan raporda, olası bir NATO üyeliğinin temel sonucunda NATO'nun 5. maddesi uyarınca; ülkenin güvenlik garantileri kapsamına alınması yoluyla NATO üyeliğinin İsveç'in güvenliğini artıracağı ifade edildi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, rapor sonrası düzenlenen basın toplantısında, olası bir NATO üyeliğinde İsveç'in NATO'nun toplu güvenliğinin bir parçası haline geleceğini dile getirdi.

Hazırlanan rapor, hükümetin NATO kararını açıklayacağı 16 Mayıs Pazartesi günü için önemli bir temel oluşturacak.

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İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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