İsveç'te Nobel ödülü ziyafeti verilen "mavi salon" aşı merkezi oluyor - Son Dakika

İsveç'te Nobel ödülü ziyafeti verilen "mavi salon" aşı merkezi oluyor
27.01.2021 16:42
İsveç'te, her sene Aralık ayında verilen Nobel ödüllerinin ardından ziyafet gerçekleştirilen Stockholm Belediye binasının "mavi salonunun" geçici olarak aşı merkezine dönüştürüleceği açıklandı.
İsveç'te, her sene Aralık ayında verilen Nobel ödüllerinin ardından ziyafet gerçekleştirilen Stockholm Belediye binasının "mavi salonunun" geçici olarak aşı merkezine dönüştürüleceği açıklandı.
İsveç'te Stockholm Belediye binasında bulunan ve her sene 10 Aralık'ta Nobel ödüllerinin verilmesinin ardından yaklaşık bin 300 kişilik büyük bir ziyafete ev sahipliği yapan "mavi salon" geçici olarak aşı merkezine dönüştürülecek. Stockholm Belediye Sözcüsü Anna König, "Aşılama süreci çok zorlu geçecek. Stockholm Belediye binasında bulunan "mavi salon" gibi geniş alanlar aşılama için uygun" dedi.
Mavi salonun yanı sıra kentteki tüm spor salonlarının da geçici süreyle aşılama merkezi olarak kullanılacağı açıklandı.
(Metin Altınışık/İHA)
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