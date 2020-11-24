İsveç'te Ocak ayında Covid-19 aşılaması başlayabilir - Son Dakika

İsveç'te Ocak ayında Covid-19 aşılaması başlayabilir

24.11.2020 21:52
İsveç'te Ocak ayında Covid-19 aşılaması başlayabilir, System.String[]

İsveç Aşı Koordinatörü Richard Bergström, İsveç'te halkın Covid-19'a karşı aşılanmasına Ocak ayında başlamasının planlandığını açkıladı.

İsveç Aşı Koordinatörü Richard Bergström, İsveç'te halkın Covid-19'a karşı aşılanmasına Ocak ayında başlamasının planlandığını açkıladı.

Korona virüs salgının tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ederken, ülkeler muhtemel aşılama tarihlerini açıklamayı sürdürüyor. İsveç Aşı Koordinatörü Richard Bergström yaptığı açıklamada, İsveç'te halkın Covid-19'a karşı aşılanmasına Ocak ayında başlamasının planlandığını belirtti.

Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren ise, hükümetin üç aşı üreticisiyle anlaşma imzaladığını ifade ederek, İsveç'in ihtiyacından daha fazla aşı dozu alacağı anlamına geldiğini kaydetti. Bakan Hallengren, AstraZeneca, Moderna ve Pfizer'in geliştirdiği aşıların onaylanmasını beklediklerini belirtirken, aşıların ilk olarak sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üzerindeki vatandaşlara yapılacağını açıkladı. Hallengren, ilerleyen zamanlarda ise isteyen herkesin aşılanacağını belirtti.

(Metin Altınışık/İHA)

İsveç'te Ocak ayında Covid-19 aşılaması başlayabilir

Koronavirüs, İsveç, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsveç'te Ocak ayında Covid-19 aşılaması başlayabilir - Son Dakika


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