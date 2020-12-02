İsveç'te oğlunu yıllarca esir tuttuğu iddia edilen anne serbest bırakıldı - Son Dakika

İsveç'te oğlunu yıllarca esir tuttuğu iddia edilen anne serbest bırakıldı

02.12.2020 23:14
İsveç'te oğlunu yıllarca esir tuttuğu iddia edilen anne serbest bırakıldı, System.String[]

İsveç'te dün yıllardır oğlunu evde esir tuttuğu şüphesi ile gözaltına alınan 70 yaşındaki anne, oğlunun ifadeleri doğrultusunda üzerindeki şüphelerin zayıfladığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

İsveç'te dün yıllardır oğlunu evde esir tuttuğu şüphesi ile gözaltına alınan 70 yaşındaki anne, oğlunun ifadeleri doğrultusunda üzerindeki şüphelerin zayıfladığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de dün adı açıklanmayan 70 yaşındaki bir anne, 40'lı yaşlardaki oğlunu Haninge bölgesindeki bir apartman dairesinde 28 yıl boyunca evde esir tuttuğu şüphesi ile polis tarafından gözaltına alınmıştı. Savcılık, kadının oğlunu bugün sorgulandıktan sonra anneye yönelik şüphelerin zayıfladığını söyleyerek serbest bırakıldığını duyurdu. Mahkeme Savcısı Emma Olsson, "Annenin serbest bırakılmasını istedim. Anne hakkında soruşturma kapatılmadı ve suç şüpheleri devam ediyor. Ama şüpheler zayıfladı ve soruşturmanın kadın açısından olumsuz yönde gelişeceğini düşünmüyorum. Şimdi daha da geriye giden koşulları araştıracağız" diye konuştu.

Savcı, annenin delilleri yok etme gibi bir durumunun olmadığını ifade ederek tutuksuz yargılanmasına karar verdi. - STOCKHOLM

Stockholm, Apartman, Polis, İsveç, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İsveç'te oğlunu yıllarca esir tuttuğu iddia edilen anne serbest bırakıldı - Son Dakika


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