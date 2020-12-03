İsveç'te özel aşı firmaları bütün ülkeyi aşılamaya hazırlanıyor - Son Dakika

İsveç'teki en büyük özel aşı klinikleri VaccinDirekt ve SWEA, Covid-19 aşılarını ülkenin her yerinde uygulamaya hazırlanıyor.

Ülkeler dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının ikinci dalgasıyla mücadele ederken, korona virüse karşı geliştirilen aşılarla ilgili çalışmalar devam ediyor. İsveç'te yeni yılın başından itibaren Covid-19 aşılamalarının başlaması planlanıyor. İsveç'te 60 civarında kliniği bulunan aşı firmaları SWEA ve VaccinDirekt, ülkenin tüm bölgelerinde önümüzdeki ay aşılamaya hazır olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

VaccinDirekt'in CEO'su Toni Haapanen son yaptığı açıklamada, "Aşı konusunda oldukça fazla bilgiye sahibiz, kapasitemiz büyük. Vatandaşlarımız için canla başla çalışacağız" demişti. Diğer aşı firması SWEA'nın Müdürü Ridha Hadfi de; pandemi ve enfeksiyona dayanımlı binaları olduğunu belirterek, "Aşı konusunda uzmanlaşmış 180'den fazla hemşire istihdam ettik, gerekirse daha fazla personelle de çalışabiliriz" demişti. Hadfi kısa sürede, bu kadar çok kişiye aşı yapılmasının zor olacağını ifade etmişti.

Başkent Stockholm'deki Aşı Koordinatörü Magnus Thyberg konuya ilişkin açıklamasında, "Herkesin aşılanmayı kabul edeceğine inanıyoruz. Aşılama için hem özel firmalarla hem de kamu firmalarıyla pek çok anlaşmamız var" demişti.

(İHA)