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İsveç'te paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 9 ölü

12 saat önce

İsveç'in Umea kasabasında 9 kişinin içinde bulunduğu küçük bir uçak nehre düştü, uçaktaki herkes hayatını kaybetti.

İsveç'te paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 9 ölü, System.String[]
İsveç'in Umea kasabasında 9 kişinin içinde bulunduğu küçük bir uçak nehre düştü, uçaktaki herkes hayatını kaybetti.
İsveç'in Umea kasabasında bir grup paraşütçüyü taşıyan tek motorlu uçak havalandıktan kısa bir süre sonra nehre düştü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ilk yardım ekibi gönderildi. Umea havalimanından kalkan uçağın havalandıktan yarım saat sonra düştüğü öğrenildi. Bölge Polisi Şefi Gabriella Bandling, kazada uçaktaki 9 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimlikleri hakkında bilgi vermezken hepsinin İsveç vatandaşı olduğunu kaydetti. Arama kurtarma ekibinden olan Conny Qvarfordt basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Uçak havalandıktan kısa süre sonra bir arıza çıktığını düşünüyoruz" dedi. Görgü tanıkları uçağın düşmeye başlarken birkaç paraşütçünün uçaktan atladığını söyledi.
(İHA)
İtfaiye, Polis, İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:30 Kaynak: İHA
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