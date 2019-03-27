İsveç'te Patlama
1 saat önce
İsveç'in başkenti Stockholm'de patlama meydana geldiği, olayda hafif yaralananların olduğu kaydedildi.
İsveç
'in başkenti Stockholm
'de patlama meydana geldiği, olayda hafif yaralananların olduğu kaydedildi.
İsveç basını başkent Stockholm'de gece saatlerinde güçlü bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle gece 01.00'de meydana gelen patlamada ilk bilgilere göre hafif yaralananlar oldu. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi görürken patlamanın kaynağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - STOCKHOLM
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:54 Kaynak: İHA
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