Son Dakika Haberleri: İsveç'te patlama
Son Dakika Dünya Haber

İsveç'te patlama

18 dakika önce

– İsveç'te patlama meydana geldi.

İsveç'te patlama, System.String[]
İsveç'te patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtilirken; ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor.
Patlama, İsveç'in Linköping şehrinde yerel saat ile 9: 00 civarında meydana geldi. Yerel medya, patlamanın dışarıda gerçekleştiğini; iki binanın pencerelerinin kırıldığını, binada hasar meydana geldiğini duyurdu. Patlamada hayatını kaybeden ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken; patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.
Patlamanın meydana geldiği sokak ve çevresinin trafiğe kapatıldığı; olay yerine 14 ambulansın sevk edildiği duyuruldu.

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:07 Kaynak: DHA
Linköping, İsveç, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendisini aldatan eşini, kızının gözleri önünde vurarak öldürdü Selfie ölüm getirdi...Selfie yaparken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Yol kenarında ölü bulundu, otobüs çarptığı ortaya çıktı Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 12:25:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsveç'te patlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]