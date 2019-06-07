Son Dakika Haberleri: İsveç'te patlama: En az 19 kişi yaralandı
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İsveç'te patlama: En az 19 kişi yaralandı

1 saat önce

İsveç'te patlama: En az 19 kişi yaralandı

İsveç'te patlama: En az 19 kişi yaralandı, System.String[]
İsveç'in güneyinde yer alan Linkoping kent merkezinde meydana gelen patlamada 19 kişinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. İsveç polisinin yaptığı açıklamada patlama nedeniyle çevredeki binaların da hasar gördüğü bildirildi.

Patlama nedeninin henüz belli olmadığını açıklayan polis, olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:23 
İsveç, Dünya
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