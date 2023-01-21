İsveç'te PKK destekçilerinden yeni provokasyon - Son Dakika
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İsveç'te PKK destekçilerinden yeni provokasyon

21.01.2023 20:08
İsveç'te PKK destekçilerinden yeni provokasyon

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK destekçileri, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yeni bir provokasyon daha düzenledi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK destekçileri, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yeni bir provokasyon daha düzenledi.

İsveç'te terör örgütü PKK destekçileri, Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdürüyor. Başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK destekçileri, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yeni bir provokasyon daha yaptı. İsveç'in NATO'ya üyeliğinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptal edilmesini isteyen terör örgütü destekçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklanın başını ipte sallandırdı ve Erdoğan'ın yere serilmiş posterinin üzerinde yürüdü.

Gösteri, Medborgarplatsen Meydanı'nda sona erdi

Danimarka'daki Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Partisi'nin lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan, İsveç polisinden aldığı iznin ardından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) yönelik hakaret içerikli karikatürün yer aldığı poster açmıştı. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA
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Stockholm, Türkiye, İsveç, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsveç'te PKK destekçilerinden yeni provokasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç'te PKK destekçilerinden yeni provokasyon - Son Dakika
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