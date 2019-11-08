İsveç'te polis günü 11. kez Türk camisinde kutlandı

İsveç'in başkenti Stockholm'de emniyet personeli Polis Günü'nü 11. kez Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi'nde kutladı.



Güney Stockholm Emniyet Müdürlüğü tarafından gelenek haline getirilen etkinlikte, cami avlusunda polis teşkilatıyla ilgili çeşitli stantlar açıldı.

Polislerle sağlık çalışanları da camide halkı bilgilendirirken, cuma namazı çıkışında birçok kişi kan bağışında bulundu.

İsveççe bilmeyen Müslümanlar için de Türkçe ve Arapça bilen polisler hazır bulundu.



Hutbenin ardından kısa bir konuşma yapan Botkyrka Emniyet Müdürü Erik Akerlund, polis haftası nedeniyle bir günlerini camiye gelen Müslümanlara ayırdıklarını söyledi.

Akerlund, "Bölgede yaşayan Müslüman vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için çok önemli. Her sene olduğu gibi burada sizi bilgilendirerek, polisle yakın diyalog içinde olmanızı tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fittja Ulu Camisi Başkanı İsmail Okur da bütün Müslüman aleminin Mevlid kandilini kutladığını belirterek, "Polisin her sene gelerek polis gününde camimizde etkinlik yapması bizi oldukça memnun ediyor. Tüm polis teşkilatına teşekkür ediyorum." diye konuştu.