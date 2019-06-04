İsveç'te Ramazan Bayramı
1 saat önce
İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami'de bayram namazını kıldı.
İsveç
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:04 Kaynak: AA
'in başkenti Stockholm
'de Müslümanlar, Diyanet İşleri
Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami'de bayram namazını kıldı.
Namaz öncesinde vaaz veren Fittja Ulu Cami Görevlisi Cihat Kullay, toplumsal birliğe ve beraberliğe vurgu yaptı.
İnsanların birbirlerine her konuda yardımcı olmaları gerektiğine de işaret eden Kullay, bayram gününde kırgınlıkların ve dargınlıkların son bulması gerektiğini söyledi.
Bayram namazını vatandaşlarla kılan Türkiye
'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt da cemaatle bayramlaştı. Namazın ardından cami yönetimince vatandaşlara lokum ve bisküvi ikram edildi.
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