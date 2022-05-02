İsveç'te Ramazan Bayramı namazı kılındı - Son Dakika
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İsveç'te Ramazan Bayramı namazı kılındı

02.05.2022 08:56
İsveç'te Ramazan Bayramı namazı kılındı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami'de bayram namazını eda etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami'de bayram namazını eda etti.

Namaz öncesinde vaaz veren Fittja Ulu Cami görevlisi Osman Doğan, toplumsal birliğe ve beraberliğe vurgu yaptı.

İnsanların birbirlerine her konuda yardımcı olmaları gerektiğine işaret eden Doğan, bayram gününde kırgınlıkların ve dargınlıkların son bulması gerektiğini söyledi.

Bayram namazını vatandaşlarla kılan İsveç Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Fazlı Arslan da cemaatle bayramlaştı.

Namazın ardından cami yönetimince vatandaşlara lokum ve bisküvi ikram edildi.

Öte yandan Stockholm'ün Berdeng bölgesinde de yoğun kalabalık nedeniyle Müslümanlar futbol sahasında namaz kıldı.

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Stockholm, Bayram, İsveç, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç'te Ramazan Bayramı namazı kılındı - Son Dakika


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