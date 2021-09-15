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İsveç'te Rusya adına casusluk yapan kişiye 3 yıl hapis cezası - Son Dakika

İsveç'te Rusya adına casusluk yapan kişiye 3 yıl hapis cezası

15.09.2021 17:32
İsveç'te Rusya adına casusluk yapan kişiye 3 yıl hapis cezası, System.String[]

İsveç'in Göteborg kentinde bir kişi, Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İsveç'in Göteborg kentinde bir kişi, Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Göteborg Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, ağır araç üreticisi Scania şirketinin gizli teknik bilgilerini ele geçiren 47 yaşındaki mühendis Kristian Dimitrievski'nin bu verileri para karşılığı Rusya'ya sattığı belirtildi.

Açıklamada, Dimitrievski'nin 2016 yılından beri Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinden bir diplomatla irtibatta olduğu ve 2019'da bir restoranda buluşurken yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı. Scania şirketinin bilgilerini Rusya'ya sızdırması nedeniyle Dimitrievski'ye "casusluktan" 3 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, otomotiv üreticisi Volvo'nun bilgilerini de Rusya'ya sızdırmakla itham edilen şüphelinin bu suçlamadan beraat ettiği bildirildi.

İsveç Gizli İstihbarat Teşkilatı (SAPO), 2019'da Rusya için istihbarat topladığından şüphelenilen Dimitrievski hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Öte yandan 2019 yılında casusluk suçlamasıyla iddianame düzenleyen Savcı Mats Ljungqvist, gizli bilgileri 1000 avro ila 3 bin avro karşılığında Rusya'ya sattığı belirlenen 47 yaşındaki İsveç vatandaşı Dimitrievski'nin yakalandığı sırada gizli bilgilere karşılık 2 bin 850 avro aldığını saptadıklarını bildirmişti. Dimitrievski hakkında 6 yıl hapis cezasına çarptırılması için iddianame hazırlanmıştı.

Göteborg, Scania, İsveç, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç'te Rusya adına casusluk yapan kişiye 3 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsveç'te Rusya adına casusluk yapan kişiye 3 yıl hapis cezası - Son Dakika
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