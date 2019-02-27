Son Dakika Haberleri: İsveç'te Rusya'ya Casusluk Yaptığı Suçlamasıyla Bir Kişi Tutuklandı

İsveç'te Rusya'ya Casusluk Yaptığı Suçlamasıyla Bir Kişi Tutuklandı

18 dakika önce

İsveç'te bir kişinin Rusya'ya casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

İsveç'te Rusya'ya Casusluk Yaptığı Suçlamasıyla Bir Kişi Tutuklandı, System.String[]
İsveç'te bir kişinin Rusya'ya casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

İsveç İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nden (SEPO) yapılan açıklamada, adı açıklanmayan şahsın, 2017'den bu yana Rusya için istihbarat topladığı şüphesiyle takip edildiği belirtildi.

SEPO Başkanı Daniel Stenling, tutuklanan kişinin, diplomatik koruma altındaki Rus istihbarat yetkilisi için bilgi topladığını ifade etti.

Devlet televizyonu SVT, söz konusu şahsın İsveç Yüksek Teknoloji Endüstrisi'nde çalıştığını ve Rus istihbarat servisleriyle yakın ilişkide olduğunu iddia etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:40 Kaynak: AA

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