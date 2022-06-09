İsveç'te sağ seçmen YPG/PKK destekçisi milletvekillinden rahatsız - Son Dakika
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İsveç'te sağ seçmen YPG/PKK destekçisi milletvekillinden rahatsız

09.06.2022 14:56
İsveç'te sağ seçmen YPG/PKK destekçisi milletvekillinden rahatsız

İsveç'te sağ seçmenin, terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in siyasete etkisinden rahatsız olduğu ortaya çıktı.

İsveç'te sağ seçmenin, terör örgütü YPG/ PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in siyasete etkisinden rahatsız olduğu ortaya çıktı.

Anket şirketi Demoskop'un yaptığı araştırma, İsveçli sağ seçmenin, Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında 7 Haziran'da meclisteki gensoru oylamasına, İsveç'in Türkiye ile yürüttüğü NATO'ya üyelik müzakerelerinin karıştırılmasının yanlış olduğu görüşünü taşıdığını ve bu süreçte Kakabaveh'in siyasete etkisinden rahatsızlık duyduğunu gösterdi.

Demoskop Genel Müdürü Karin Nelsson, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, İsveç solunda, muhalefetteki sağ partilerce seçimlere üç ay kala Johansson hakkında gensoru verilmesinin büyük hayal kırıklığına neden olduğunu söyledi.

Kakabaveh'in meclisteki oylamalarda belirleyici bir role sahip olmasının, sağ seçmenin endişelerini arttığına işaret eden Nelsson, "Sağ seçmen, Johansson hakkındaki gensoru önergesinde NATO tartışmalarının ön plana çıkması ve burada Kakabaveh'in belirleyici olmasından dolayı büyük rahatsızlık duyuyor." ifadelerini kullandı.

Nelsson, Kakabaveh'in konumunun, Türkiye ile yürütülen NATO'ya üyelik müzakerelerini olumsuz etkileyeceği yönünde sağ seçmende büyük bir korku bulunduğunu belirtti.

Kritik bir dönemde Johansson hakkındaki gensoru önergesinin, İsveç halkının genel anlamda siyasete güvenini de çok düşürdüğünü söyleyen Nelsson, "Kutuplaşma derinleşiyor. İsveç halkı arasında ilk kez duygularını açıkça ifade edenlere şahit oldum. Bu beni çok şaşırtırken, siyasete güven de yüzde 35'e kadar düştü." değerlendirmesinde bulundu.

Meclisteki sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi vermişti.

Kakabaveh de 5 günlük sürede 3 kez fikir değiştirerek en son hükümete destek vermeyeceğini açıklamıştı.

İsveç basını Kakabaveh'in YPG/PKK'nın "SDG" adını kullanan elebaşlarından İlham Ahmed'in son dakika emriyle kararını değiştirerek Johansson'un yanında yer aldığını yazmıştı.

Kakabaveh, 2019'da İslam karşıtlığı yüzünden Sol Partiden ihraç edilmişti.

Sol Parti Genel Sekreteri Aron Etzler, Kakabaveh'in İslam karşıtı söylemlerinin parti politikalarına büyük zarar verdiğini belirterek partiyle ilişkisinin kesilmesine karar verdiklerini söylemişti.

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Kaynak: AA

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