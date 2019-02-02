Son Dakika Haberleri: İsveç'te "Sarı Yelekliler" Sokağa Çıktı

İsveç'te "Sarı Yelekliler" Sokağa Çıktı

1 saat önce

İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni hükümetin yaptırımlarından memnun olmayan Sarı Yelekliler sokağa döküldü.

İsveç'te
İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni hükümetin yaptırımlarından memnun olmayan Sarı Yelekliler sokağa döküldü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de hükümetin ekonomik eşitsizliklerinden memnun olmayan Sarı Yelekliler özelleştirilmeye derhal son verilmesini isteklerini Stockholm'un merkezi olan Sergel Meydanı'nda dile getirdi. Eylemde ilk konuşmayı yapan İsveç'in tanınmış aktivisti İsrail asıllı Filistin dostu Dror Feiler yaptı. Feiler, Sarı Yelekliler'in isteklerini şu şekilde sıraladı: Benzin fiyatlarının ucuzlaması, milletvekillerinin ve bakanların maaşlarının düşürülmesi, emeklilerin maaşlarının yükseltilmesi, mesai saatlerinin 6 saate indirilmesi.

Öte yandan gösteri olaysız sona erdi. - STOCKHOLM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

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