Son Dakika Haberleri: İsveç'te "Sarı Yelekliler" Sokağa Çıktı - Stockholm

İsveç'te "Sarı Yelekliler" Sokağa Çıktı - Stockholm

58 dakika önce

İsveç'in başkent Stockholm'de bir grup "sarı yelekli" ekonomik eşitsizlikleri protesto etti.

İsveç'in başkent Stockholm'de bir grup "sarı yelekli" ekonomik eşitsizlikleri protesto etti.
Yaklaşık 200 kişilik grup, ekonomik eşitsizliğin artması ve devlet şirketlerinin özelleştirilmesi nedeniyle siyasileri hedef alan sloganlar attı.
Grup adına konuşan Ship to Gazze Derneği üyesi ve aktivist Dror Feiler, "İsveç'in en zengin üç kişisi, ülke nüfusunun yarısının sahip olduğu ekonomiyi yönetiyor. Stockholm'e yeni yapılan hastanede yolsuzluklar var. Refahımızı sağlayan kaynaklar çok uluslu şirketlere satılıyor." dedi.

Feiler, "Stockholm kenti üst sınıf insanlar ve finans kurumlarının para rezervi haline sokuldu. Varoşlara hapsedilen insanlar sömürülüyor, haksızlığa uğruyor ve politikacıların yaptığı yolsuzluklarının faturasını göğüslüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı yeleklilerin kahramanlığının Fransa'nın ötesinde Avrupa'dan tüm dünyaya yayılacağını vurgulayan Feiler, "Avrupa Birliği (AB), IMF ve Dünya Bankası bürokratları ve zenginlerinin halkın gücünü hissetme zamanı geldi, sesini duyma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Polisin geniş önlemler aldığı gösteri olaysız sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:25 Kaynak: AA

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