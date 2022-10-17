İsveç'te kurulan yeni hükümetten Türkiye mesajı: Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz - Son Dakika
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İsveç'te kurulan yeni hükümetten Türkiye mesajı: Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz

17.10.2022 13:52

11 Eylül'de yapılan seçimlerden 36 gün sonra İsveç'te sağ koalisyon hükümeti kurulurken yeni başbakan da Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson oldu. Kristersson, NATO'ya katılım sürecini başlatması için Türkiye ile yapılan anlaşmaya uymayı planladıklarını, "Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz. Bu sürecin iyi sonuçlanacağını düşünüyorum" sözleriyle açıkladı.

İsveç'te parlamento, seçimlerden 36 gün sonra Ilımlı Muhafazakar Parti'nin lideri Ulf Kristersson'u yeni başbakan olarak seçti. Parlamento bugün Kristersson'un başbakanlığı için güven oylamasına gitti. 176'ya "evet"e karşı 173 hayır ile İsveç'in yeni başbakanı Ulf Kristersson oldu. Ulf Kristersson, oylaması sonrası kendisini destekleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Oylamada aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) de hükümete dışarıdan destek verdiğini açıkladı. Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (S), Yeşiller ve Çevre Partisi (MP), Sol Parti (V) ve Merkez Partisi (C) güven oylamasında hükümete destek vermedi.

PROTESTO EDİLDİ

Parlamentoda seyirciler arasında bir kişi, yeni hükümeti protesto ederek hükümetin "sahte" olduğunu söyledi. Güvenlik görevlileri eylemciyi dışarı çıkardı.

İsveç'te seçimden 36 gün sonra hükümet kuruldu

YARIN KABİNE'Yİ AÇIKLAYACAK

Ilımlı Muhafazakar Partinin lideri ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, başbakan seçilmekten dolayı çok mutlu olduğunu ve bakanlar kurulunu yarın açıklayacağını söyledi. İsveç'in Vasteras kentinde bulunan Tidö Sarayı'nda 13 Ekim'de Liberal Parti, Hristiyan Demokrat Partisi ve İsveç Demokrat Partisi ile hükümet üzerinde anlaştıklarını aktaran Kristersseron, "Tidö Anlaşması İsveç İçin Sözleşme" başlığı altında 62 konu ve 7 ana başlıkta uzlaştıklarını belirtti.

İsveç'te seçimden 36 gün sonra hükümet kuruldu
Ulf Kristersson

TÜRK ASILLI VEKİL DEMİROK: İSVEÇ'İN KARA GÜNÜ

İsveç'in 7 ana sorunu olduğunu ifade eden Kristersson, bunların eğitim, suç ve çete savaşları, hasta bakımı, göç ve entegrasyon, ekonomi, iklim ve enerji krizi, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi olduğunu kaydetti. Merkez Partisi Türk asıllı milletvekili Muharrem Demirok da yaptığı açıklamada, yeni hükümetin, Meclisten güvenoyu almasını "İsveç'in kara günü" olarak nitelendirdi. Sağ hükümetin beklentilerden uzak olduğunu söyleyen Demirok, "Sağ hükümet, aşırı sağcı politikalar izleyeceği yönünde sinyaller verdi. Daha liberal politikalar bekliyorduk, bu politikalarla İsveç'i 4 yıl yönetmesi zor." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE İLE ANLAŞMAYA BAĞLI KALACAĞIZ"

Öte yandan İsveç'in yeni hükümeti, ülkesinin NATO'ya katılım sürecini başlatması için Türkiye ile yapılan anlaşmaya uymayı planladıklarını açıkladı. Kristersson "Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz. Bu sürecin iyi sonuçlanacağını düşünüyorum" dedi.

SAĞ BLOK PARTİLER YÜZDE 49,6 ALMIŞTI

Ülkede 11 Eylül'de yapılan genel seçim sonucuna göre, sağ blok partiler yüzde 49,6, azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 48,9 oy almıştı. Buna göre, 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 176, sol blok partileri 173 sandalye kazanmıştı. Seçimlerde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisinin (SD) oyunu yüzde 20,5'e yükselterek ülkenin ikinci büyük partisi konumuna gelmesi dikkati çekmişti.

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İsveç Başbakanı Kristersson: 'Türkiye ile NATO anlaşmasına bağlıyız' İsveç Başbakanı Kristersson: 'Türkiye ile NATO anlaşmasına bağlıyız' İsveç'te seçimden 36 gün sonra hükümet kuruldu İsveç'te seçimden 36 gün sonra hükümet kuruldu
Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Hükümet, İsveç, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te kurulan yeni hükümetten Türkiye mesajı: Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz - Son Dakika

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