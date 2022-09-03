Türk asıllı İsveçli siyasetçi NATO üyeliği için Türkiye'nin taleplerinin karşılanmasını gerektiğini belirtti - Son Dakika
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Türk asıllı İsveçli siyasetçi NATO üyeliği için Türkiye'nin taleplerinin karşılanmasını gerektiğini belirtti

03.09.2022 17:10

İsveç'in Farklı Renkler Partisi'nin (Nyans) genel başkanı Türk asıllı Mikail Yüksel, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin taleplerini karşılaması gerektiğini ifade etti.

Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel 11 Eylül'de yapılacak genel ve yerel seçim çalışmaları için Botkyrka Türk Kültür Derneğini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Yüksel, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında geçen NATO görüşmelerine değindi.

"TÜRKİYE HAKLI"

NATO konusunda Türkiye'nin İsveç'ten isteklerini makul bulduğunu aktaran Yüksel, "Terör örgütleri YPG/ PKK yandaşları İsveç'te çok rahat hareket ederek Türkiye aleyhine kara propaganda yapıyor. Yıllardır böyle. Haklı olarak Türkiye de bunların durdurulmasını istiyor. Seçimlerden sonra meclise girersek biz de NATO konusunda Türkiye'ye verilen sözlerin yerine getirilmesi için çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı.

İsveç'te Türk asıllı siyasetçi, NATO üyeliği için Türkiye'nin taleplerinin karşılanmasını istedi

"TÜRKİYE KARŞITLARININ HEDEFİNDEYİZ"

Zor şartlarda seçim kampanyası yürüttüklerine işaret eden Yüksel, "Irkçılar ve Türkiye karşıtlarının hedefindeyiz. Seçim çalışmalarımız engellenmeye çalışılıyor. Seçim afişlerimiz saldırıya uğruyor, yırtılıyor ya da üzerine çirkin ifadelerin yer aldığı yazılar yazılıyor." dedi.

İsveç'te Türk asıllı siyasetçi, NATO üyeliği için Türkiye'nin taleplerinin karşılanmasını istedi

SEÇİMLER 11 EYLÜL'DE TAMAMLANACAK

İsveç'te seçimler için oy verme işlemi 24 Ağustos'ta başladı. 11 Eylül'de tamamlanacak seçimlerde 7 milyon 700 bin kişinin oy kullanma hakkı var.

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Kaynak: AA

Türkiye, Eylül, İsveç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk asıllı İsveçli siyasetçi NATO üyeliği için Türkiye'nin taleplerinin karşılanmasını gerektiğini belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk asıllı İsveçli siyasetçi NATO üyeliği için Türkiye'nin taleplerinin karşılanmasını gerektiğini belirtti - Son Dakika
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