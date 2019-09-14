İsveç'te şiddetli patlama: 2 yaralı

İsveç'in Lund kentinde gece 02.41 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

İsveç'in Lund kentinde gece 02.41 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 kadının ağır yaralandığı açıklandı.

İsveç'in güneyinde bulunan Lund kentinde gece 02.41 sıralarında Stora Södergatan sokağında şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri patlama sonucu iki kadının ağır yaralandığını, yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktardı. Polis, patlama sonrası binanın adeta harabeye döndüğünü 100 metre uzaklıkta bulunan binalarında şiddetli patlama sonucu hasar gördüğünü aktardı. Polis basın sözcüsü Evalina Olsson, "İki kadın ağır yaralandı. Hastaneye götürülürken konuşamıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Sabah erken saatlerde ise bomba uzmanları tarafından teknik inceleme yapıldı. - STOCKHOLM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Bartın-öğrencinin lokantada unuttuğu telefonu çaldı

PKK tarafından alıkonulan asker ve polis aileleri de Diyarbakır'da: Bizi bu ateşten kurtarın

2 bin komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat polisi alımı için şartlar açıklandı

Öldüresiye dövülen genç, metruk binada kaderine terk edildi