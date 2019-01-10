İsveç'te Sığınmacı Yurdunda Yangın
16 dakika önce
İsveç'in güneyindeki Örebro kentinin Töreboda kasabasında 40 kişinin kaldığı sığınmacı yurdunda yangın çıktı.
İsveç
'in güneyindeki Örebro kentinin Töreboda kasabasında 40 kişinin kaldığı sığınmacı yurdunda yangın çıktı.
Devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Güvenlik Müdürü Morten Gunneng, gece başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini belirterek yurt zamanında tahliye edildiği için olayda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.
Gunneng, polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturma başlattığını, yurdun kundaklandığından şüphelenildiğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:30 Kaynak: AA
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