Son Dakika Haberleri: İsveç'te Sığınmacı Yurdunda Yangın

İsveç'te Sığınmacı Yurdunda Yangın

16 dakika önce

İsveç'in güneyindeki Örebro kentinin Töreboda kasabasında 40 kişinin kaldığı sığınmacı yurdunda yangın çıktı.

İsveç'te Sığınmacı Yurdunda Yangın, System.String[]
İsveç'in güneyindeki Örebro kentinin Töreboda kasabasında 40 kişinin kaldığı sığınmacı yurdunda yangın çıktı.

Devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Güvenlik Müdürü Morten Gunneng, gece başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini belirterek yurt zamanında tahliye edildiği için olayda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

Gunneng, polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturma başlattığını, yurdun kundaklandığından şüphelenildiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:30 Kaynak: AA

İtfaiye, İsveç, Güncel
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