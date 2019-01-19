Son Dakika Haberleri: İsveç'te Sığınmacılara 'Hıristiyanlık Testi' İddiası

İsveç'te Sığınmacılara 'Hıristiyanlık Testi' İddiası

1 saat önce

TESTİ geçemeyenlerin sınır dışı edildiği öne sürülen haberde, İsveçli ünlü yazar Edward Blom'un olayı Twitter'dan duyurarak, "Soruların yüzde 43'ünü cevapladım" mesajını paylaştığı kaydedildi.

İsveç'te Sığınmacılara 'Hıristiyanlık Testi' İddiası, System.String[]
TESTİ geçemeyenlerin sınır dışı edildiği öne sürülen haberde, İsveçli ünlü yazar Edward Blom'un olayı Twitter'dan duyurarak, "Soruların yüzde 43'ünü cevapladım" mesajını paylaştığı kaydedildi.

Göçmenler Ofisine tepki gösteren Skaraborg Baş Piskoposu Ake Bonnier ise devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, "Çok saçma bir uygulama, şimdi ben piskopos olarak birçok soruya cevap veremedim. Göçmenler Ofisi beni sınır dışı mı edecek?" dedi.

Tepkilerin artması üzerine Göçmenler Ofisinden yapılan açıklamada, böyle bir uygulamanın olmadığı vurgulanırken, bu iddiaların çok talihsiz ve asılsız olduğu ifade edildi. Öte yandan, sığınmacılara iltica talebinde bulundukları süreçte ofis yetkilileri tarafından Hıristiyanlık konusunda bazı soruların sorulduğu ve buna göre iltica talebinin değerlendirildiği öne sürülüyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:45 

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