İsveç'te, sığınmacıları aşağılayan broşür dağıtan siyasetçi hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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İsveç'te, sığınmacıları aşağılayan broşür dağıtan siyasetçi hakkında suç duyurusu

6 saat önce

İsveç'te bir avukat, Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda sığınmacıları aşağılayan broşürler dağıtan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi Lideri Jimmie Akesson hakkında suç duyurusunda bulundu.

İsveç'te, sığınmacıları aşağılayan broşür dağıtan siyasetçi hakkında suç duyurusu, System.String[]

İsveç'te bir avukat, Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda sığınmacıları aşağılayan broşürler dağıtan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi Lideri Jimmie Akesson hakkında suç duyurusunda bulundu.

İsveçli avukat Behrang Eslami, yaptığı açıklamada, aşırı sağcı Akesson hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Eslami, "Göçmen karşıtlığı ile bilinen Akesson'un Türkiye'de dağıttığı broşür gerçekleri yansıtmıyor. Tüm İsveçliler adına böyle skandal bir broşür dağıtmasından dolayı, hakkında suç duyurusunda bulundum." ifadelerini kullandı.

Sığınmacı karşıtı broşür dağıtan Akesson'un ırkçılık, ayrımcılık ve nefret suçu işlediğini ileri süren Eslami, aşırı sağcı liderin cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Öte yandan 100'den fazla kişinin, Akesson'un "sığınmacıları aşağıladığı" gerekçesiyle Adalet Ombudsmanı'na şikayette bulunduğu kaydedildi.

Akesson'a tepkiler

İsveç Adalet ve Göç Bakanı Morgan Johansson, Akesson'un şov yaptığını belirterek, "Tamamen ciddiyetsiz ve kameralara poz vererek puan toplama gayreti içinde." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç Başbakan Yardımcısı Isabella Lövin de Akesson'u ahlaksızlıkla suçladı.

Türkiye'den sınır dışı edildi

Edirne Pazarkule sınır kapısında sığınmacılara İsveç'e gelmemeleri yönünde İngilizce broşür dağıtan göçmen karşıtı aşırı sağcı parti İsveç Demokratlarının lideri Jimmie Akesson, bugün sınır dışı edildi. Edirne'deki işlemleri tamamlanan Akesson, polisler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Pasaport kontrolünden geçen Akesson, tarifeli uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhang'a gönderildi.

Haber, İsveç medyasında son dakika olarak duyurulurken, Akesson'un sınır dışı edilmesi memnuniyetle karşılandı.

Akesson, Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki sığınmacılara "İsveç'te boş yer yok, İsveç dolu, size daha fazla para veremeyiz, konut sunamayız" yazan broşürler dağıtmıştı.

Edirne, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:20 Kaynak: AA
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