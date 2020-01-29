İsveç'te siyasetçi ve aktivistlerden Trump'ın sözde barış planına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsveç'te siyasetçi ve aktivistlerden Trump'ın sözde barış planına tepki - Son Dakika

İsveç'te siyasetçi ve aktivistlerden Trump'ın sözde barış planına tepki

6 saat önce

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler ve İsveçli aktivistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı sözde barış planına tepki gösterdi.

İsveç'te siyasetçi ve aktivistlerden Trump'ın sözde barış planına tepki, System.String[]

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler ve İsveçli aktivistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı sözde barış planına tepki gösterdi.


Linde, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "ABD'nin planı iki devletli çözümden bahsediyor fakat eşit olmayan şartlarda. Batı Şeria'nın İsrail tarafından bütünüyle ilhak edilmesi uluslararası hukuka aykırıdır. İsveç ve Avrupa Birliği (AB) iki devletli çözüm istiyor." dedi.


"Saçma, tehlikeli ve tek taraflı plan"


Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Failler de Trump'ın açıkladığı sözde barış planına Facebook hesabından tepki gösterirken, "Trump'ın barış planı saçma, tehlikeli ve tek taraflı. Bu plan 'İsrailliler ve Filistinlilerin birbirlerini boğazlamayı devam ettirecek düzeyde. Eski Yugoslavya bile bu durum karşısında cennet adası gibi kalacak." ifadesini kullandı.


İsveçli aktivistlerin kurduğu "Filistinliler Grubu" ise "Uluslararası hukuku savun, Trump'ı reddet" başlığı ile açıklama yayımladı.


Açıklamada, planın Filistin'in hakları tamamen görmezden gelirken, İsrail'in iştah ve arzularının yerine getirildiği belirtildi.


Plan uygulandığı zaman Filistin devletinin ortadan kalkacağının altı çizilen açıklamada, iki devletli çözüm sürecinin imkansız hale geleceği ifade edildi. İsrail'in işgalinin sonlandırılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, uluslararası güçlerin Trump'ın planını reddetmesi istendi.

Avrupa Birliği, Donald Trump, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sibel ve Fatoş verilen karara boyun eğdi!
Fatih Erbakan, babasının meşhur sözünü hatırlatarak Trump'ı eleştirdi Trump'ın Orta Doğu planı Amerikan basınında geniş yer buldu: Bu plan iki kirli lider için mi? Avrupa Parlamentosu'ndaki Brexit mesaisine çoraplar damga vurdu!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 06:00:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsveç'te siyasetçi ve aktivistlerden Trump'ın sözde barış planına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]