İsveç'te siyasi parti mitinginde bıçaklı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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İsveç'te siyasi parti mitinginde bıçaklı saldırı: 1 ölü

06.07.2022 21:33
İsveç'te siyasi parti mitinginde bıçaklı saldırı: 1 ölü

İsveç'teki genel seçimler öncesi Gotland Adası'nda düzenlenen siyasi parti mitingi sırasında düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti.

İsveç'teki genel seçimler öncesi Gotland Adası'nda düzenlenen siyasi parti mitingi sırasında düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti.

İsveç'te genel seçimlere az bir süre kala Gotland Adası'nda Merkez Parti tarafından düzenlenen mitingde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kadının hayatını kaybettiği açıklanırken, 1 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı. Polis, saldırıyla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Görgü tanıkları, saldırının Merkez Parti lideri Annie Lööf'ün konuşmasından dakikalar önce gerçekleştiğini ve Lööf'ün konuşmasının iptal edildiğini aktardı. Lööf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Visby'nin merkezinde bıçaklanan kadının şimdi öldüğüne dair korkunç haberi aldım. Tamamen korkunç. Sevenlerine en derin taziyetlerimi sunarım" dedi.

İsveç basınında yer alan haberlerde, saldırganın 30'lu yaşlarda bir erkek olduğu ve sabıka kaydı bulunmadığı aktarılarak, kurbanla bilinen bir ilişkisinin olmadığı ifade edildi. - STOCKHOLM

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Kaynak: İHA

Hizb-i İslami Partisi, İsveç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsveç'te siyasi parti mitinginde bıçaklı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

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