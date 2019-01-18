İsveç'te Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Çevre Partisi Güvenoyu Aldı

İsveç
Parlamentosu'nda yapılan oylamada Sosyal Demokrat Parti
ile Yeşiller ve Çevre partisi güvenoyu aldı.
İsveç'te 9 Eylül
'de yapılan seçimlerden bu yana hükümetin kurulamaması üzerine parlamentoda bugün oylama yapıldı. Sabah
yerel saatle 09.00'da yapılan oylamada Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Çevre partisi parlamentonun güvenoyunu aldı. Oylamada Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Çevre Partisi 115 evet oyu kullandı. Diğer partilerden Merkez
Liberal ve Sol Parti 77 oy ile çekimser kaldı. Oylamanın sonuçlarına göre, hükümeti 2 parti kurulacak. Sosyal Demokrat Parti Başkanı Stefan Lövfen yeniden ise başbakan olacak
Tüm şartları kabul etti oylamayı kazandı
Oylamanın geçebilmesi için Merkez Parti'nin şartlarının içinde dikkat çeken iki şart vardı. Şartlardan birincisi bütün dini okulların kapatılması, ikincisi ise İsveç vatandaşı olacak kişilerin İsveççe öğrenip imtihandan geçmesi. Merkez ve Liberal Parti
'nin öne sürdüğü bütün şartları kabul eden Sosyal Demokrat Parti, oylamayı kazandı. Sosyal Demokrat Parti Başkanı Stefan Löfven
kendilerine yakın sendikalardan büyük tepki aldı.
Türk milletvekilinin meclisteki görevi devam edecek
Sosyal Demokrat Parti'nin hükümeti kurmasıyla Türk kökenli milletvekili Sultan Kayhan
da meclisteki görevine devam edecek. - STOCKHOLM