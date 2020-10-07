İsveç'te sosyal medya üzerinden Müslümanlar'a hakarete ceza - Son Dakika

İsveç'te sosyal medya üzerinden Müslümanlar'a hakarete ceza

07.10.2020 21:03
İsveç'te sosyal medya üzerinden Müslümanlar'a hakarete ceza, System.String[]

İsveç'in başkenti Stockholm'de 74 yaşındaki Denny Abrahamsson, sosyal medya üzerinden cami dışında bayram namazı kılan Müslümanlar'a hakaretten cezaya çarptırıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 74 yaşındaki Denny Abrahamsson, sosyal medya üzerinden cami dışında bayram namazı kılan Müslümanlar'a hakaretten cezaya çarptırıldı.

Stockholm Bölge Mahkemesince yapılan açıklamada, söz konusu kişinin "nefret suçu" işlediği kaydedildi.

Zanlının yaşlı olmasından dolayı hapis cezası yerine 20 bin kron (Yaklaşık 17 bin 800 lira) para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Cezaya çarptırılan bu kişi sosyal medya üzerinden, bayram namazını kalabalık nedeniyle cami dışında kılan yüzlerce Müslüman'ın bulunduğu bir fotoğrafa hakaret içeren yorumlar yapmıştı.

Sosyal Medya, Stockholm, Bayram, İsveç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç'te sosyal medya üzerinden Müslümanlar'a hakarete ceza - Son Dakika

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