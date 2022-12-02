İsveç'te Stockholm Camisi'ne İslamofobik saldırı - Son Dakika
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İsveç'te Stockholm Camisi'ne İslamofobik saldırı

03.12.2022 00:03
İsveç'te Stockholm Camisi'ne İslamofobik saldırı

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin giriş kapısının yakınına tahrip edilmiş Kur'an-ı Kerim bırakılarak İslamfobik saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin giriş kapısının yakınına tahrip edilmiş Kur'an-ı Kerim bırakılarak İslamfobik saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Stockholm Camisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tahrip edilmiş Kur'an-ı Kerim'in, caminin kapısının yanındaki bahçe demirlerine zincirlerle bağlanarak Müslümanların aşağılandığı belirtildi.

Olaya ilişkin fotoğrafın da yer aldığı açıklamada, "Camimiz ve cemaatimiz çok yaygın olarak tehditler alıyor. Irkçılar, kendinden olmayanları lekelemek için her zaman yeni bir girişimde bulunuyor. Hem cemaatimizin hem de kamuoyunun dikkatini çekmek ve nefret suçunun normalleştirilmemesi için bu fotoğraf ve bilgileri paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Caminin kapısına daha önce de defalarca sprey boyayla gamalı haç çizilmiş, İslamofobik yazılar yazılmıştı.

Kaynak: AA
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Stockholm, İsveç, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç'te Stockholm Camisi'ne İslamofobik saldırı - Son Dakika
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