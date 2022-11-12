İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı - Son Dakika
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İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı

12.11.2022 16:02
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türkiye'nin, Irak'ın kuzeyinde terörü bitirmek için yaptığı operasyonları protesto etti.

İsveç'te terör örgütü PKK/ YPG yandaşları, Türkiye'nin, Irak'ın kuzeyinde terörü bitirmek için yaptığı operasyonları protesto etti.

Başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç ile Türkiye arasında yapılan NATO anlaşmasının da iptalini istedi.

PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı.

Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.

Öte yandan ülkenin haber ajansı TT'nin haberine göre, ülkede 16 Kasım'da meclise gelmesi beklenen anayasa değişikliği ile hükümet ve kolluk kuvvetlerine, "terörist organizasyonlarla ilişki görülmesi durumunda örgütlenme hürriyetini engelleme hakkı" veriliyor. 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasadan sonra terör örgütü PKK/YPG'nin gösterilerinde ne gibi önlemlerin alınacağı merak ediliyor.

Kaynak: AA
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İsveç, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı - Son Dakika
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