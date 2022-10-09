İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak istemesine Türkiye olumsuz karşılık vermesiyle başlayan görüşmeler sonucunca üç ülke arasında üçlü muhtıra imzalanmış ve iki İskandinav ülkesi de terör örgütlerine destek vermeyeceklerini açıklamıştı. Ancak İsveç sokaklarındaki YPG/ PKK yandaşlarının gösterilerine bir yenisi daha eklendi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'yle görüşmeleri sonlandırması talebiyle gösteri yaptı.
Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.
YPG/PKK'yı simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı. Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.
Son Dakika › Güncel › İsveç'te terör örgütü yandaşlarından skandal Türkiye protestosu! - Son Dakika