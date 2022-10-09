İsveç'te terör örgütü yandaşlarından skandal Türkiye protestosu! - Son Dakika
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İsveç'te terör örgütü yandaşlarından skandal Türkiye protestosu!

09.10.2022 15:48

Terör örgütlerine destek vermeyeceklerini duyuran İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği gösterilere bir yenisi daha eklendi. İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'yle görüşmeleri sonlandırmasını isteyen terör örgütü yandaşları, polis eşliğinde gösteri yaparak Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını talep etti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak istemesine Türkiye olumsuz karşılık vermesiyle başlayan görüşmeler sonucunca üç ülke arasında üçlü muhtıra imzalanmış ve iki İskandinav ülkesi de terör örgütlerine destek vermeyeceklerini açıklamıştı. Ancak İsveç sokaklarındaki YPG/ PKK yandaşlarının gösterilerine bir yenisi daha eklendi.

STOCKHOLM'DE TÜRKİYE KARŞITI GÖSTERİ

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'yle görüşmeleri sonlandırması talebiyle gösteri yaptı.

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ÖCALAN'IN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİLER

Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.

POLİS EŞLİĞİNDE GÖSTERİ YAPTILAR

YPG/PKK'yı simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı. Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.

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Son dakika haberleri | STOCKHOLM - İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı Son dakika haberleri | STOCKHOLM - İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

İsveç, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te terör örgütü yandaşlarından skandal Türkiye protestosu! - Son Dakika

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