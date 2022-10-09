İsveç'te terör örgütü yandaşlarından skandal Türkiye protestosu!

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak istemesine Türkiye olumsuz karşılık vermesiyle başlayan görüşmeler sonucunca üç ülke arasında üçlü muhtıra imzalanmış ve iki İskandinav ülkesi de terör örgütlerine destek vermeyeceklerini açıklamıştı. Ancak İsveç sokaklarındaki YPG/ PKK yandaşlarının gösterilerine bir yenisi daha eklendi.

STOCKHOLM'DE TÜRKİYE KARŞITI GÖSTERİ

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'yle görüşmeleri sonlandırması talebiyle gösteri yaptı.

ÖCALAN'IN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİLER

Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.

POLİS EŞLİĞİNDE GÖSTERİ YAPTILAR

YPG/PKK'yı simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı. Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.