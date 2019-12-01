Son Dakika Haberleri: İsveç'te Türk asıllı siyasi parti lideri Mikail Yüksel: Aşırı sağcı ve ırkçıların hedefindeyim
Son Dakika Dünya İsveç'te Türk asıllı siyasi parti lideri Mikail Yüksel: Aşırı sağcı ve ırkçıların hedefindeyim - Son Dakika Dünya

İsveç'te Türk asıllı siyasi parti lideri Mikail Yüksel: Aşırı sağcı ve ırkçıların hedefindeyim

7 saat önce

İsveç'te kısa süre önce parti kuran Türk kökenli siyasetçi Mikail Yüksel, aşırı sağcı ve ırkçı çevrelerin yazılı ve sözlü tacizine uğradığını açıkladı

İsveç'te Türk asıllı siyasi parti lideri Mikail Yüksel: Aşırı sağcı ve ırkçıların hedefindeyim, System.String[]

İsveç'te 4 ay önce göçmenleri temsil etmek üzere Farklı Renkler Partisini kuran Türk kökenli siyasetçi Mikail Yüksel, aşırı sağcı ve ırkçıların sözlü ve yazılı tacizine maruz kaldığını belirtti.


Yüksel, başkent Stokholm'de düzenlediği toplantıda partisi hakkında bilgi verdi.

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İsveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:43 
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