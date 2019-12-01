Son Dakika › Dünya › İsveç'te Türk asıllı siyasi parti lideri Mikail Yüksel: Aşırı sağcı ve ırkçıların hedefindeyim - Son Dakika Dünya
İsveç'te Türk asıllı siyasi parti lideri Mikail Yüksel: Aşırı sağcı ve ırkçıların hedefindeyim
7 saat önce
İsveç'te kısa süre önce parti kuran Türk kökenli siyasetçi Mikail Yüksel, aşırı sağcı ve ırkçı çevrelerin yazılı ve sözlü tacizine uğradığını açıkladı
İsveç'te 4 ay önce göçmenleri temsil etmek üzere Farklı Renkler Partisini kuran Türk kökenli siyasetçi Mikail Yüksel, aşırı sağcı ve ırkçıların sözlü ve yazılı tacizine maruz kaldığını belirtti.
Yüksel, başkent Stokholm'de düzenlediği toplantıda partisi hakkında bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:43
Leicester City, Çağlar Söyüncü için 80 milyon euro istiyor Mısır'da tarihi kilisenin duvarı çöktü: 2 ölü, 4 yaralı ABD'nin New Orleans kentinde silahlı saldırı: 11 kişi yaralandı İran'da domuz gribi nedeniyle 19 kişi öldü