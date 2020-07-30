İsveç'te Türk gencin mezarı, Galatasaray amblemi ve formasıyla süslendi

İsveç'te iki sene önce 28 yaşında kanserden vefat eden Önder Özdemir'in mezarı, taraftarı olduğu Galatasaray takımının amblemi ve formasıyla süslendi.

İki senedir oğlunun acısını yüreğinde hisseden acılı baba Ömer Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun vasiyetini yerine getirmenin buruk sevincini yaşadığını söyledi.

Sık sık oğlunun mezarını ziyaret ederek dua ettiğini anlatan Özdemir, "Oğlum çok iyi bir Galatasaray taraftarıydı. Türkiye'ye Galatasaray'ın maçlarına giderdi, formalarını satın alırdı. Hastalığını duyan Galatasaray kalecisi Muslera da oğluma telefon edip bir maça davet etmişti." dedi.

Özdemir, oğlunun vasiyeti üzerine mezar taşına Galatasaray amblemi yaptırdıklarını belirterek "Mezarının üzerine ufak bir camekan yaptırarak içine oğlumun giydiği Galatasaray formasını ve tespihini yerleştirdik." diye konuştu.

Stockholm'de oğlunun geniş arkadaş çevresi bulunduğunu vurgulayan Özdemir, "Sağ olsunlar, oğlumun arkadaşları Kurban Bayramı arifesinde ve bayram günü bizimle mezara gelerek dua ediyorlar." ifadesini kullandı.

Oğlunun Stockholm'ün Botykrka ilçesindeki bir Müslüman mezarlığında yattığını belirten Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oğlumun mezar taşındaki Galatasaray amblemi ve forması, yakınlarının mezarlarına dua etmeye gelenlerin dikkatini çekiyor. Onlar da gelip oğlumun mezarı başında dua ediyor."