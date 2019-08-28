Son Dakika Haberleri: İsveç'te Türk öğrenciler su projesiyle dereceye girdi
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İsveç'te Türk öğrenciler su projesiyle dereceye girdi

49 dakika önce

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Uluslararası Su Haftası Forumu kapsamında düzenlenen "Gençler Su Ödülü" yarışmasında, Türkiye'den Birsen Beril Bildirici ve Elifnaz Saatçi projeleriyle önemli bir başarıya imza attı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Uluslararası Su Haftası Forumu kapsamında düzenlenen "Gençler Su Ödülü" yarışmasında, Türkiye'den Birsen Beril Bildirici ve Elifnaz Saatçi projeleriyle önemli bir başarıya imza attı.

Tarihi Bern Otel'de düzenlenen ödül törenine, İsveç Veliaht Prensesi Viktoria, Türkiye'nin Stockholm Maslahatgüzarı Öznur Özkan, Devlet Su İşleri (DSİ) Dış Bölge Müdürü Dr. Emre Akçalı, DSİ Dış İlişkiler Müşavirliğinden Hasan Basri Yüksel, diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Türkiye'nin Stockholm Maslahatgüzarı Özkan, Bildirici ve Saatçi'yi, dünyadan 500 proje arasında 32. olan "suyun üzerindeki yağ tabakasını temizleme" isimli projeleri nedeniyle tebrik etti.

Ortaokuldan beri bilimle ilgilendiğini dile getiren Bildirici, araştırmalarının çoğunda doğayı koruma ve su kirliliğinin önlenmesine odaklandığını vurguladı.

Bildirici, "Su yüzündeki petrol ve yağ oluşumu bizi oldukça rahatsız etti. Suyun yüzündeki yağı emen fakat suyu emmeyen bir malzeme üreteceğimizi düşündük. Bunu da keçi, koyun kılı ve yapağı ile başardık." ifadesini kullandı.

Yarışmada Avustralyalı Macinley Butson'ın "Sudaki zararlı ultraviyole radyasyon güneş ışınlarını tespit ederek yok etme" projesi birinci oldu.

Öğrencilere 15 bin dolar ödül verildi.

Stockholm, Türkiye, İsveç, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 02:04 Kaynak: AA
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