İsveç'te ünlü ressam Dali'nin bronz heykelleri çalındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İsveç'te ünlü ressam Dali'nin bronz heykelleri çalındı - Son Dakika

İsveç'te ünlü ressam Dali'nin bronz heykelleri çalındı

6 saat önce

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan bir sanat galerisinde ünlü ressam Salvador Dali'ye ait bronz heykellerin çalındığı bildirildi.

İsveç'te ünlü ressam Dali'nin bronz heykelleri çalındı, System.String[]

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan bir sanat galerisinde ünlü ressam Salvador Dali'ye ait bronz heykellerin çalındığı bildirildi.


İsveç'in başkenti Stockholm'de dünyaca ünlü ressam Salvador Dali'ye ait heykellerin sanat galerisinden çalındığı belirtildi. Hırsızların kent merkezinde bulunan Couleur Galerisi'ne girerek pencereyi parçaladığı, ardından 10 bronz heykeli çalarak kayıplara karıştığı bildirildi. Eserlerin toplam maliyetinin 3 ila 4 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 400 bin dolar) olduğu ifade edildi.


Galeri sahibi Peder Enstrom, hırsızlık olayının yerel saatle sabah 4 civarında fark edildiğini söyleyerek, "10-12 heykelin çalındığı çok açık. Bu sergiyi düzenlemek için uzun süredir mücadele ediyordum" ifadelerini kullandı.


Polis, olayda en az 2 kişinin olduğunu belirterek kimliği belirsiz şahısların bir pencereyi parçalayıp binaya girdiğini açıkladı. - STOCKHOLM

Salvador Dali, Stockholm, Ressam, İsveç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:43 Kaynak: İHA
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